Getta un cucciolo di cane dal finestrino dell'auto in corsa

Una pattuglia di carabinieri della stazione di Oria, in provincia di Brindisi, ha fermato e identificato un uomo di 69 anni di Manduria (Taranto), che aveva lanciato dal finestrino dell’auto che guidava un cucciolo di cane. Il fatto è avvenuto in contrada Schiavoni, nelle campagne al confine dei due territori comunali. La bestiola, un meticcio, è stato recuperato in buone condizioni di salute.

Il cucciolo, ha stabilito il veterinario della Asl cui è stato affidato dai carabinieri, era sprovvisto di microchip. Un'adozione immediata gli ha evitato il canile. L’autore dell’episodio invece è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Oria per abbandono di animali.

Chiunque assista ad episodi del genere, se può rilevi la targa del veicolo coinvolto e la comunichi: è questo l'appello delle forze dell'ordine.