Giacomo Clarke scomparso nel nulla da due giorni, l'appello della madre: "Siamo disperati"

Da più di 48 ore non si hanno notizie di Giacomo Clarke, un ragazzo italo-inglese di 22 anni scomparso lunedì mattina da Firenze. Il 22enne, da poco laureato, sarebbe dovuto partire con la sua auto alle 10 di mattina per raggiungere l'agriturismo di famiglia a Montestigliano, in provincia di Siena, ma non è mai giunto a destinazione.

L'allarme è scattato quando lo zio che lo attendeva a pranzo, non vedendolo arrivare, ha avvisato la madre. Ieri mattina, a 24 ore di distanza dalla scomparsa, è stata presentata denuncia alla Questura di Firenze ed è stato avvisato il consolato inglese. L'auto è una Lancia Ypsilon colore grigio, targa CD 849JV.

I familiari hanno deciso di lanciare un appello: "Per favore aiutateci a ritrovarlo. Siamo disperati".

"Non sappiamo cosa pensare - racconta la madre Luisa Donati - Giacomo ha inviato il suo ultimo messaggio su whatsapp alla 9.56 alla sua ragazza che vive in Inghilterra. Da quel momento il suo cellulare risulta spento. Se qualcuno lo ha visto o ha visto la sua auto per favore lo segnali immediatamente alle forze dell'ordine. Siamo molto preoccupati. Ho visto mio figlio l'ultima volta alle 9.30 di quella mattina. Era tranquillo e sereno e si stava preparando per partire".