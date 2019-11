Folgorato durante i lavori in casa: muore a 34 anni

I soccorsi immediati sono stati inutili, purtroppo. Gianluca Barallo, operaio di 34 anni originario di Casal di Principe in provincia di Caserta, è morto mentre stava effettuando alcuni lavori in un'abitazione a Sparanise. Qualcosa è andato storto: il ragazzo ha avuto un incidente vicino al quadro elettrico. Una scossa che gli ha percorso il corpo.

Morto Gianluca Barallo, folgorato durante i lavori in casa a Sparanise (Caserta)

La persona che era con lui ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha tentato il tutto per tutto per salvargli la vita. Il 34enne è stato caricato sul mezzo di soccorso per raggiungere di corsa l'ospedale più vicino, quello di Santa Maria Capua Vetere. Al suo arrivo al Melorio, però, il suo cuore aveva smesso di battere.

Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul caso i carabinieri di Capua hanno aperto un fascicolo d'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La tragedia in queste ore si sta diffondendo a macchia d'olio a Casal di Principe: in tanti stanno esprimendo la loro solidarietà ai familiari ed alla fidanzata del 34enne.