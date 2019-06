Il giallo dell'imprenditore scomparso nel Piacentino, l'auto ritrovata al porto di Ancona

Dal 31 maggio scorso non si hanno più notizie di Gian Paolo Bertuzzi, imprenditore artigiano di 64 anni che vive con la famiglia a Grossolengo (Piacenza). La mattina di venerdì, uscito dal lavoro, l'uomo ha chiamato a casa dicendo che avrebbe tardato per alcune commissioni. L'ultimo suo movimento accertato è intorno alle 13 in via Colombo quando è uscito dalla Ubi Banca. Avrebbe dovuto raggiungere una ditta per alcune commissioni, ma qui non è mai arrivato.

L'auto trovata al porto di Ancona

L'auto del 64enne, un pick-up Nissan verde con cassone nero, è stata trovata questa mattina al porto di Ancona. All'interno del mezzo - riferisce AnconaToday - la Polizia ha trovato un coltello insanguinato, mentre dell'uomo non ci sono tracce. Sul posto la Squadra Mobile e la Polizia scientifica.

Aggiornamenti su AnconaToday

In basso Gian Paolo Bertuzzi