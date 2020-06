Esce per una passeggiata, investita sulle strisce pedonali: "Non dimenticheremo mai il tuo sorriso contagioso"

L'impatto è stato molto violento. Non c'è stato nulla da fare per Gina Bratta, 63 anni, originaria di Carbonara ma conosciuta a Cellamare dove risiedeva da tempo: lascia un marito, tre figli e numerosi nipoti. Bratta è stata investita, sulla strisce pedonali, da un motorino nella serata di venerdì, attorno alle 23, su via Mar del Plata, a Torre a Mare (Bari). Prima la corsa in ospedale al 'Di Venere', poi il ricovero in prognosi riservata. Purtroppo non ce l'ha fatta e domenica è spirata. Una passione per la famiglia, i figli e per il mare, su Facebook numerosi i messaggi di cordoglio in queste ore da parte di conoscenti e semplici utenti che hanno voluto dedicarle un ricordo, un pensiero, un ultimo commosso saluto: "Amica piena di vita. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso contagioso".

Il primo cittadino di Cellamare, Gianluca Vurchio, esprime il cordoglio di tutta la cittadinanza: "La nostra comunità piange la scomparsa di Gina, nostra concittadina, tolta alla vita in maniera tragica, inaspettata e davvero crudele. Siamo vicini alla famiglia, unendoci al loro dolore e come comunità tutta mandiamo un forte abbraccio alla maestra Lucia Ferrara, insegnante del nostro Istituto Comprensivo N. Ronchi. Che la terra ti sia lieve".

La donna era uscita di casa per una pizza con gli amici e poi una passeggiata. La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta sull'incidente. Il comitato di quartiere chiede di chiudere al traffico le strade più frequentate di Torre a Mare. Almeno nei fine settimana, dalle 18,30 alle 24.