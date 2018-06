Perde alle slot e poi tenta di scippare una donna: "Non volevo dirlo a mia moglie"

Gioca e perde 200 euro alle slot machine e non sapendo come giustificarsi con la moglie ha pensato di scippare una donna davanti a un centro commerciale. Protagonista della vicenda un palermitano incensurato di 47 anni che dopo aver passato una notte in una camera di sicurezza avanti al gip e al magistrato ha raccontato la storia

Come spiega Palermo Today l'uomo è stato fermato da due passanti e poi arrestato dai Carabinieri.

L'uomo - assistito dall'avvocato Michele Fiore - ha ammesso di avere il vizio del gioco e ora si trova agli arresti domiciliari. La procura aveva chiesto la custodia in carcere.

"Ho perso al gioco - confessa il 47enne - non avevo il coraggio di dirlo a mia moglie così ho girovagato un po', poi, come preso da un raptus, ho assalito la signora, lei si è messa ad urlare e due giovani mi hanno bloccato".