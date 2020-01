Giovanna De Pasquale, la donna uccisa da un colpo sparato dal marito: "Incidente"

Dramma a Ostuni, in provincia di Brindisi. Una donna di 46 anni, Giovanna De Pasquale, è stata uccisa nella serata di giovedì 9 dicembre in una villetta di contrada Malandrino, alle porte del comune, con un colpo d’arma da fuoco. A sparare il marito, già noto alle forze dell'ordine, F.S., 56 anni, che è stato fermato.

Ostuni, Giovanna De Pasquale uccisa dal marito

In base alla prima ricostruzione dei fatti che l’uomo avrebbe riferito agli investigatori del commissariato locale e della Squadra mobile di Brindisi, si sarebbe trattato di un incidente. La polizia sta verificando in questi minuti la versione del marito della vittima. L'arma, è già accertato, era detenuta illegalmente. La vittima presenta una ferita ad un braccio e una al torace. Sarà l'esame del medico legale a stabilire se siano state provocate da un'unica pallottola. Indagini in corso.

L'uomo è stato arrestato per la detenzione illegale di armi e munizioni, in attesa che venga compiutamente ricostruita la dinamica della morte della moglie. Contrada Malandrino è una zona di abitazioni anche turistiche, nei pressi della provinciale Ostuni-Villanova.

Il collega di BrindisiReport, andato sul posto per fare il suo lavoro, è stato aggredito a calci e pugni da una decina di persone. Poi è stato salvato dall'intervento delle forze dell'ordine.