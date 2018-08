Scavalca il cancello viene folgorato: Giovanni muore a un mese dal matrimonio

Aveva scavalcato quel cancello per non svegliare i genitori della fidanzata, ma è rimasto folgorato da una scarica elettrica sprigionatasi da un lampione del parco. Così è morto Giovanni Cepparulo, il 25enne di Santa Maria Capua Vetere, che ha perso la vita proprio davanti alla ragazza che avrebbe dovuto sposare il mese prossimo.

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per omicidio colposo sulla tragedia che ha visto protagonista il 25enne sammaritano.

I magistrati hanno inoltre affidato l’incarico per l’autopsia, che si terrà nelle prossime 24 ore: la procura vuole capire dal consulente tecnico incaricato perché Giovanni è morto in quella strana circostanza, dato che il lampione non aveva alcun filo scoperto. L’ipotesi è che potrebbe esservi stato un malfunzionamento dell’impianto, ma la procura vuole vederci chiaro anche sul rispetto delle norme relative all’installazione dei dispositivi salvavita.

La notizia su CasertaNews