Sospetta meningite, muore in casa a 20 anni

Giovanni Mandas, 20 anni, è morto lunedì sera nella sua abitazione di Cagliari per una sospetta meningite. I familiari hanno chiamato il 118, ma tutti i soccorsi sono stati vani.

Sospetta sepsi meningococcica

Il ragazzo - fanno sapere dall'Ats-Assl di Cagliari - è morto per sospetta sepsi meningococcica, che in pratica avviene quando il meningococco si diffonde attraverso il sangue in tutto l'organismo.

"Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione di Ats Assl Cagliari ha immediatamente attivato i protocolli previsti in queste circostanze - spiega l'Azienda sanitaria - ed è stato autorizzato il riscontro diagnostico per gli approfondimenti del caso. È stata quindi avviata immediatamente l'indagine epidemiologica per la profilassi sui contatti stretti del ragazzo deceduto".

Avviata la profilassi

Gli esami chiariranno se si sia trattato effettivamente di un caso di meningite. "Al momento è un sospetto - dice all'ANSA Giorgio Carlo Steri, responsabile del Settore igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Ats Assl di Cagliari - Mercoledì saranno eseguiti i prelievi che saranno inviati al centro regionale e all'Istituto superiore di Sanità. Intanto abbiamo avviato la profilassi per tutte le persone venute a contatto con il giovane".