La gita "a funghi" di un gruppo di amici finisce male: tutti al pronto soccorso

Sarebbe dovuta essere una giornata spensierata, tutti insieme a cercare funghi. La gita invece è finita, per tutti, al pronto soccorso. Sei persone sono state curate in ospedale per intossicazione alimentare dopo una gita in Alto Adige. In tutto sette persone avrebbero accusato i sintomi di intossicazione: si tratta di residenti in vari comuni della provincia di Verona.

Ieri a tarda sera è scattato l'allarme: l'ipotesi più convincente è che si sia trattato di un'intossicazione da funghi. I soccorritori del Suem 118, intervenuti con un'automedica e quattro ambulanze, riferiscono che il bilancio sarebbe di sei persone portate in codice verde all'ospedale e una persona, una donna, che avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale, preferendo restare in regime di osservazione domiciliare dopo il miglioramento delle condizioni.

Due uomini sono stati portati all'ospedale Magalini di Villafranca, mentre altri due uomini e due donne del medesimo nucleo familiare sarebbero stati portati in ospedale a Borgo Roma. Sulla vicenda sono in corso anche le indagini da parte delle forze dell'ordine, in modo da fare piena chiarezza sulla "disavventura", che non avrà fortunatamente gravi conseguenze per nessuna delle persone coinvolte.