Lite per poche centinaia di euro di bollette non pagate, 80enne accoltella il figliastro

Un uomo di 80 anni ha ucciso con un colpo di coltello il figliastro per una questione di bollette non saldate. Il dramma a Monterotondo, alle porte di Roma.

La vittima, Giuliano Lacopo, 56 ani, era figlio della compagna dell'uomo, morta qualche tempo fa. Da allora i rapporti tra Lacopo e il patrigno, A. R., che aveva sempre trattato lui e il fratello come figli, si erano incrinati.

Come ricostruisce Lorenzo Nicolini su RomaToday, nella serata di domenica A.R. è uscito da casa sua in via Aldo Moro brandendo un coltello da cucina e si è recato in quella attigua, dove Giuliano viveva con un coinquilino. L'uomo ha chiesto conto di una serie di bollette non saldate, roba di poche centinaia di euro. Al termine di una lite, Locapo ha dato una testata al patrigno, che lo ha accoltellato. Inutile per lui i soccorsi: Lapoco è morto sul colpo, mentre il patrigno si è dato alla fuga.

I carabinieri, aiutati nelle indagini dal coinquilino di Lapoco, che ha raccontato ai militari la storia indicando Palombara Sabina come nascondiglio dell'omicida, hanno rintracciato e arrestato A.R. per omicidio e porto abusivo di armi. La salma di Giuliano Lacopo è stata portata all'Istituto di medicina Legale dell'Università La Sapienza per l'autopsia.

La notizia su RomaToday