Trovato morto il ragazzino di 15 anni scomparso in mare su un materassino

E' stato trovato, purtroppo senza vita, il corpo del 15enne disperso in mare lunedì a Giulianova, in provincia di Teramo. Il ragazzino si chiamava Mohamed ed era scomparso lunedì pomeriggio: stava facendo il bagno insieme ad un suo amico, su un materassino, quando il mare forza 3 lo ha portato via. I due si erano ritrovati in mare con le acque agitate. Il cadavere è stato rinvenuto da un diportista nei pressi del fanale rosso del porto. Il ragazzino si trovava sul materassino gonfiabile insieme ad un suo coetaneo che però era riuscito a mettersi in salvo e tornare a riva. Di lui, invece, si erano perse le tracce. Oggi il tragico ritrovamento.

Giulianova: trovato il corpo del ragazzino 15enne scomparso in mare

Mohamed, studente di scuola media, viveva da qualche anno a Teramo con la mamma. Insieme all'amico lunedì aveva raggiunto Giulianova Lido in autobus per trascorrere il pomeriggio sulla spiaggia.

Nelle ricerche, compiute anche di notte, sono state impegnate motovedette della Capitaneria di Porto, insieme a guardia di finanza, sommozzatori e un elicottero dei vigili del fuoco, personale dei soccorsi speciali Smts-Opsa della Croce Rossa, con moto d'acqua e gommoni.