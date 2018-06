Tragico schianto, Giuseppe muore a 21 anni dopo settimane di agonia

Non c'è stato nulla da fare, dopo due settimane in cui ha lottato tra la vita e la morte è deceduto ieri in ospedale Giuseppe Amato, il 21enne di San Pietro al Tanagro (Salerno) che era rimasto ferito, nei pressi di Sant'Arsenio, in un incidente stradale lungo la Regionale 426