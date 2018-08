Giuseppe esce di casa e svanisce nel nulla: l'appello disperato della figlia

L'appello corre veloce sui social network, non c'è tempo da perdere. Le figlie lo cercano disperatamente da giovedì pomeriggio, quando si è allontanato da casa. E’ scomparso da un giorno intero Giuseppe Fasanaro detto Bepi, residente a Montegrotto Terme (Padova). L’uomo un anno fa aveva perso la moglie che era stata investita da un’auto nella cittadina termale. Chi lo dovesse vedere è pregato di contattare i carabinieri della locale compagnia.

Ecco il post su Facebook della figlia Cecilia Fasanaro: “Le ricerche di mio papà Giuseppe Fasanaro stanno continuando al momento non sappiamo nulla. E' di media statura, brizzolato, capelli corti, occhi verdi vestito con bermuda, jeans al ginocchio,maglietta mezze maniche e ciabatte tipo crocks blu. Non soffre di alcuna patologia. Sembrerebbe solo che sia andato via in bici anziché a piedi. Chiunque lo veda o sospetti di qualcuno perché vagabonda magari in stato confusionale contatti subito i carabinieri o il 118. Aiutateci e condividete vi prego”. Aggiornamenti su PadovaOggi