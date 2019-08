Sceglie una chemio meno invasiva per far nascere la figlia: muore tre mesi dopo il parto

Era già incinta quando ha scoperto di avere un tumore al seno e per non rinunciare a quella gravidanza, Glory ha deciso di seguire un trattamento più blando per curarsi e non mettere a rischio la sua creatura. Tre mesi fa è nata la piccola Greta ma per Glory non c'era più niente da fare.

Arrivata in Italia dalla Nigeria nel 2011, Glory aveva trovato l’amore grazie a Samuele. Quando la terribile diagnosi si è abbattuta su di loro, Samuele ha capito e condiviso la scelta d’amore di Glory. I medici dell’ospedale di Treviso le avevano offerto diverse possibilità terapeutiche ma alla fine avevano condiviso anche loro la sua decisione. Dopo la diagnosi a gennaio, a febbraio Glory aveva iniziato il trattamento monochemioterapico, somministrato nei casi che richiedono dosaggi inferiori come ad esempio le gravidanze, fino alla nascita di Greta a maggio.

Il sacrificio di Glory per far nascere la piccola Greta

Dopo il parto, Glory era pronta a sottoporti a cure più invasive ma a quel punto il tumore era cresciuto troppo, estendendosi anche ad altre parti del corpo. Glory è morta domenica a 29 anni, dopo aver fatto in tempo a veder nascere sua figlia.

Samuele la ricorda così: “Era una mamma splendida, solare, parlava del futuro, era piena di entusiasmo. Cantava sempre alla nostra bambina. A tutti diceva che stava bene, per non preoccupare i familiari lontani, la malattia era una cosa di cui voleva occuparsi solo lei - sono le sue parole riportate dal Corriere della Sera - Per lei l’unica cosa importante era proteggere Greta. Ora qui a casa c’è un grande vuoto ma la nostra bambina è un miracolo. Quando sarà più grande le parlerò della sua mamma straordinaria che ha dato tutto per lei”.