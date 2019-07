Gommone trascinato dal vento: persone disperse in mare, ricerche urgenti

Nella mattina di oggi, mercoledì 24 luglio, un bagnante che si trovava sul litorale leccese ha lanciato l'allarme dopo aver notato un gommone di piccole dimensioni prendere il largo a causa della corrente. A bordo della piccola imbarcazione sembra ci fossero due persone, un uomo ed una donna, che sarebbero stati trascinati in alto mare dal forte vento.

Al momento non sono giunte alla Guardia costiera denunce di persone scomparse, per questo, pur essendo uscita al largo una motovedetta a effettuare dei controlli, si mantiene una certa prudenza.Le ricerche sono in corso nello specchio d’acqua fra Torre Pali e Lido Marini, nel territorio di Salve (Lecce), da parte della guardia costiera e dei vigili del fuoco. Le motovedette, inviate sia dall’Ufficio locale marittimo di Santa Maria di Leuca, sia da quello di Torre San Giovanni, stanno infatti pattugliando le acque di quella porzione dello Ionio alla ricerca dei due, presunti dispersi.

Presunti perché, a parte il canotto rovesciato al largo di Torre Pali, nessuno ha notato la coppia di passeggeri a parte la cittadina che ha allertato i soccorsi. Le ricerche sono in corso anche sott’acqua, ad opera dei sommozzatori del 115. Del resto, col trascorrere delle ore non è stata registrata alcuna denuncia da parte di eventuali parenti e, nel frattempo, il titolare del natante è stato rintracciato: il gommone, legato con delle funi nel porticciolo, aveva a bordo un paio di braccioli per bambini. Non è dunque escluso che i galleggianti possano essere stati confusi per delle teste umane da chi ha osservato il mare da lontanoAl lavoro anche gli operatori della protezione civile e un elicottero della Polizia di Stato che sta sorvolando l'area per fornire supporto nelle ricerche.