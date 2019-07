Gommone disperso in mare: "A bordo due adulti e due bimbi"

Le ricerche proseguono, incessantemente, e finora invano. Non si hanno più notizie di un gommone bianco con a bordo quattro persone. Da ieri sera la Capitaneria di Porto di Salerno è impegnata nella ricerca del gommone nel tratto compreso tra Positano ed Agropoli (Salerno). A bordo secondo quanto appreso ci sarebbero due adulti e due bambini.

Salerno, disperso gommone con 2 adulti e 2 bimbi a bordo

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica a seguito di una segnalazione giunta alla Guardia Costiera di Salerno. Nelle ricerche è anche impegnato un aereo che ha sorvolato tutta l'area del golfo di Salerno: al momento nessun avvistamento. Per adesso non ci sono riscontri e non risultano segnalazioni di persone scomparse da parte di familiari, e nemmeno mancati rientri ai pontili. Non sono stati lanciati razzi rossi in dotazione alle imbarcazioni per segnalare situazioni di pericolo.

In queste ore le motovedette stanno controllando tutte le cale lungo la costa,anche quelle più riparate, grazie all'ausilio di un elicottero che sta sorvolando l'area interessata dalle ricerche.