Rissa tra giovanissimi finisce a coltellate: muore ragazzo di 17 anni

Tragico fatto di sangue a Gragnano, in provincia di Napoli. Una lite che ha visto coinvolti alcuni giovanissimi finisce a coltellate: tragedia. Un ragazzo di 17 anni, N.M., è morto nell'ospedale di Castellammare di Stabia dove è stato portato da un giovane di 30 anni in auto.

Anche il 30enne è ferito in modo grave: è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Entrambi sono originari di Pimonte, sono stati accoltellati. In base a una prima ricostruzione non ancora confermata, la lite sarebbe scoppiata in via Vittorio Veneto, a Gragnano. La polizia indaga per fare piena luce sul dramma. La vittima è nipote (da parte delle madre) di un boss ergastolano, è stata informata la Direzione distrettuale antimafia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri in piazza Bellini, nel centro storico di Napoli. L'uomo, un 37enne di Capo Verde, è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è sottoposto a un intervento per ferite profonde all'addome.