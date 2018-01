Gravidanza da record, partorisce per la terza volta a 56 anni

Parto da record a Mestre. Una donna ha dato alla luce la terza figlia, la piccola Beatriz, all’età di 56 anni. La bimba è nata negli ultimi giorni del 2017 e secondo quanto scrive TrevisoToday gode di ottima salute: appena nata pesava oltre tre chili ed era lunga 47 centimetri.

La donna, residente nel Trevigiano, è arrivata in pronto soccorso insieme al compagno sudamericano di 17 anni più giovane, con doglie e contrazioni molto forti. Quando i medici l'hanno preparata per il parto sono rimasti di sasso dopo aver letto l'età anagrafica della signora.

Per la 56enne non era il primo parto bensì il terzo visto che in passato aveva dato alla luce altre due bambine che oggi hanno 28 e 34 anni, avute da una precedente relazione.

"Con l'avanzare degli anni - racconta TrevisoToday - la donna aveva conosciuto il nuovo compagno e, credendo ormai di essere avviata alla menopausa, non aveva preso minimamente in considerazione l'ipotesi di rimanere incinta. Alla scoperta del lieto evento, la coppia ha deciso di tenere il pargolo e così uno splendido regalo di Natale è arrivato sotto l'albero di questa fortunata mamma trevigiana che per l'occasione ha riabbracciato anche le altre sue due figlie entusiaste di poter avere una nuova sorellina da coccolare e amare durante le feste".

