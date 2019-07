Grigliata finisce in tragedia: disperso un uomo di 38 anni

Una grigliata tra amici è finita in tragedia lungo il Ticino, nei pressi della Strada Chiappana ad Abbiategrasso (Milano). Si teme il peggio per un 38enne originario della Repubblica Domenicana ma residente a Vigevano (Pavia) che intorno alle 21 di martedì si è tuffato in acqua per fare il bagno ma non è più riuscito a tornare a riva. Stando a quanto riferito dagli amici che erano con lui la corrente lo ha trascinato via.

Immediatamente sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco e sul posto è intervenuto anche il 118 con ambulanza e automedica. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso stanno seguendo l'evoluzione delle ricerche, interrotte a notte fonda ma pronte a ripartire. Le speranze di ritrovare l'uomo ancora in vita sono però prossime allo zero.