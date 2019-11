Guardia giurata accoltella alla schiena un collega nello spogliatoio

Una guardia giurata di 30 anni ha accoltellato alla schiena un collega di 24 vicino al Duomo di Milano, alle spalle della cattedrale, mentre si i due erano nello spogliatoio che si trova all'altezza del civico 18. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, per cause ancora da accertare, come riferiscono fonti della Questura.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e il 24enne ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, in condizioni gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita.