Halloween "alla cinese", sequestrati 3 milioni di prodotti contraffatti

La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 3 milioni di giocattoli e altri prodotti, importati dalla Cina, contraffatti e rischiosi per la salute dei consumatori, pronti ad essere immessi in commercio per i festeggiamenti di Halloween.

I finanzieri hanno perquisito tre depositi gestiti da cittadini cinesi, dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 3.200.000 prodotti ludici, tra maschere, giocattoli e stickers celebrativi di Halloween, contraffatti e in violazione della normativa a tutela dei consumatori.

L'operazione si è conclusa, oltre che con il sequestro della merce, con la denuncia di tre cittadini cinesi alla Procura della Repubblica di Roma.