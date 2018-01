Giovane mamma trovata morta in casa: disposta l'autopsia sul corpo

Ida Rosati, 26 anni, è stata trovata senza vita domenica mattina nel letto della sua abitazione a Posta Fibreno, in provincia di Frosinone. Una morte forse inspiegabile quella della donna, avvenuta a causa di un malore di cui ora si dovranno capire le cause. Se ne sarebbe andata durante il sonno. Ida Rosati era diventata mamma da pochi mesi, aveva dato alla luce un bimbo alla fine di novembre. Ieri mattina suo marito Luigi, vedendola immobile accanto a lui, ha iniziato a scuoterla ma da Ida nessun cenno.

I sanitari del 118 sono stati allertati immediatamente. Una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche necessarie. La salma della giovane Ida è stata trasferita all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Il magistrato Alfredo Mattei ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. "Una domenica mattina plumbea per la nostra comunità scioccata dalla tragedia che ha visto strappare alla vita una giovane mamma, moglie, figlia, amica di tutti sempre sorridente, umile e cordiale: perdiamo un pezzo di futuro - scrive il sindaco di Posta Fibreno, Adamo Pantano -. In questi momenti ognuno di noi si sente piccolo e senza parole da dire di fronte a un dolore così grande e inimmaginabile dei familiari e amici. Una vita spezzata insieme a tante altre, dopo che negli ultimi anni aveva coronato due sogni della sua breve vita: il matrimonio e la nascita del suo primo figlio. La solidarietà e la vicinanza di ognuno di noi, oggi e nel futuro, alla sua famiglia vive nei nostri cuori in un abbraccio forte e silenzioso nel rispetto di questo dolore inconcepibile che non trova nessuna spiegazione. Riposa in pace IDA".

La notizia su FrosinoneToday