Idraulico non fa la ricevuta, anziana lo chiude in bagno: denunciata

L'idraulico non vuole rilasciarle la ricevuta fiscale e lei lo chiude in bagno.

Succede a Chieri (Torino) dove i carabinieri della stazione di Pino Torinese sono intervenuti per liberare il 'sequestrato'. I militari, tra l'altro, erano stati chiamati proprio dalla sorella della 'sequestratrice'.

I protagonisti sono un idraulico italiano di 72 anni residente nella zona e una pensionata di 75 anni che aveva bisogno di un intervento in bagno.

Al termine del lavoro la donna si è lamentata. "Non hai fatto bene il lavoro e non mi hai fatto la ricevuta". Lui non ne ha voluto sapere e così lei ha chiuso la porta del bagno girando la chiave e chiamando la sorella per raccontarle l'accaduto. "Chiama i carabinieri perché se loro non arrivano lui resta lì dentro".

CosìE i carabinieri sono arrivati, convincendo la donna a liberare l'idraulico. Poi l'hanno denunciata per sequestro di persona.

