Esce di casa per andare a scuola e scompare nel nulla

L'appello corre veloce sui social network. Una studentessa di 18 anni di Mogliano (Treviso) è scomparsa nel nulla, da due giorni non si hanno sue notizie. "Aiutatemi a trovare mia figlia" scrive su facebook la madre di Iman Mouhssine, giovane 18enne gravemente audiolesa.

Iman era uscita di casa lunedì, come ogni mattina, per andare a scuola all'istituto Alberini di Lancenigo: non è mai arrivata. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine, scrive il Gazzettino.

Accorato appello della madre per ritrovarla su Facebook. Negli scorsi giorni le ricerche si sono concentrate soprattutto in centro a Treviso dove Iman sembra essere stata vista da un cittadini il giorno stesso della scomparsa, verso le ore 8, nei pressi dell'ex McDonald a Ponte San Martino. Da allora però nessuna traccia dell'adolescente.

Mesi fa la giovane si era già allontanata da casa salvo poi rientrare da sola dopo alcuni giorni. I compagni dell'alberghiero e gli insegnanti sono molto preoccupati: chiunque avesse informazioni utili può contattare le forze dell'ordine.