Travolto da un'auto pirata, esce dal coma e si sveglia per il compleanno della mamma

E' rimasto in coma per oltre un mese, dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale e si è risvegliato facendo gli auguri di compleanno alla mamma. E' la storia di Samuele Solinas, la cui vita sembrava essersi fermata il 17 novembre in via Milano a Desio (Monza), dopo essere stato falciato da un pirata della strada che aveva investito la sua moto e poi era scappato lasciandolo sull'asfalto. Samuele era stato soccorso da una squadra di vigili del fuoco di passaggio e poi era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Monza, in coma. Il 19 dicembre, poi, il risveglio.

"Ho portato i pasticcini in ospedale, un infermiere mi ha fatto gli auguri e poco dopo abbiamo sentito un’altra voce: 'Auguri' — ha raccontato la madre, Enza Piras al settimanale Il giornale di Seregno - All’inizio non potevo crederci: Samuele è uscito dal coma proprio in quel giorno speciale, ho provato un’emozione fortissima. Il più bel dono che potessi ricevere. Ringrazio Dio per avermi ridato mio figlio".

L'incidente in via Milano a Desio

Poco dopo l'incidente, il pirata della strada che aveva investito Samuele è stato rintracciato e arrestato per omissione di soccorso. Mentre erano sul posto dell'incidente, i carabinieri avevano constatato la presenza sull'asfalto di pezzi di carrozzeria e frammenti di vernice rossa, diversa da quella gialla della moto di Samuele. Nel frattempo due uomini (in apparente stato di ubriachezza) si erano avvicinati alla scena dell'incidente. I due presentavano alcuni graffi e hanno raccontato di essere stati coinvolti in un altro incidente poco lontano. I carabinieri, insospettitisi, hanno approfondito la cosa esaminando la loro vettura, una Fiat Coupé, e i frammenti rinvenuti in via Milano erano perfettamente compatibili con quell'auto, il cui conducente presentava un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito. A quel punto il cerchio si è chiuso e per lui sono scattate le manette.