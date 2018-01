Resta incastrata sotto il divano cercando di recuperare il cellulare: salvata dai pompieri

Surreale disavventura a Torino nella mattinata di oggi, martedì 23 gennaio 2018.

Una donna italiana di 40 anni, che vive al primo piano di un palazzo di largo Sempione 168, cercando di recuperare il telefono cellulare che le era caduto sotto il divano, è rimasta incastrata con un braccio e non riusciva più a liberarsi.

Parenti e vicini sono accorsi e hanno dato l'allarme. Nell'abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco, che non senza difficoltà sono riusciti a spostare il divano e a disincastrarla.

La donna è stata poi affidata alle cure dell'ambulanza del 118, che l'hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

La notizia su TorinoToday