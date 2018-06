Incendio ad Arese, muro di fuoco nel palazzo: oltre 30 famiglie evacuate

Fiamme altissime accompagnate da una densa colonna di fumo nero. L'aria che si fa acre, irrespirabile. E le persone che si allontanano da quell'inferno mentre i vigili del fuoco cercano con tutte le loro forze di domare le fiamme.

Come riferisce Milano Today quella di venerdì è stata una serata di paura ad Arese, cittadina nella periferia Meneghina, teatro di uno spaventoso incendio che ha distrutto cinque appartamenti in una palazzina di via Don Enrico Cantù. Il rogo, le cui cause sono ancora tutte da accertare, è divampato poco dopo le 20 e sarebbe partito da una delle case all'ultimo piano dello stabile.

In pochi attimi le fiamme si sono spinte fino ad altre quattro abitazioni e al tetto della palazzina, in legno, che ha preso fuoco immediatamente.

Il condominio è stato totalmente evacuato dai pompieri.