Auto a fuoco sulla A4: paura per un automobilista

Un auto ha preso fuoco sull'Autostrada A4, a Cormano (Milano). Sono stati attimi di paura per l'uomo alla guida di una Citroen: è successo nel tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano, nella serata di giovedì 15 agosto. L'automobilista è riuscito a uscire per tempo dall'abitacolo prima che questo venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Secondo quanto riferito dai soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul posto con un'automedica e due ambulanze, il conducente è stato accompagnato all'ospedale Niguarda in codice giallo ma non avrebbe riportato ustioni. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia stradale di Novate per gestire il traffico in direzione Torino e fare i rilievi.

