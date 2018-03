Paura in strada, auto si trasforma in una "palla di fuoco"

Nel giro di pochi secondi l'auto è diventata una palla di fuoco. Paura a pochi passi dal centro di Forlì, in viale Matteotti, all'altezza della rotonda che porta a via Oriani. Ad esser interessata dal rogo una "Peugeot 206", che procedeva in direzione di piazzale della Vittoria, scrive ForliToday.

I Vigili del Fuoco, tempestivamente intervenuti a seguito di una chiamata al 115, hanno impiegato appena un minuto per estinguere il rogo. Dopodichè sono stati svolti gli accertamenti del caso per chiarire le cause dell'incendio. L'arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico dalla Polizia Municipale per consentire ai pompieri di spegnere in tutta sicurezza l'incendio. Fortunatamente non vi sono stati feriti.