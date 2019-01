Bus prende fuoco all'improvviso: autista in ospedale, illesi i passeggeri

Nessuno è rimasto ferito: incendio a Torino sui mezzi pubblici. Un bus della linea 71 è andato a fuoco per un guasto al motore nella mattinata di oggi, mercoledì 9 gennaio 2019, in via Cibrario angolo corso Tassoni, a due passi dal centro.

Il bus, quando le fiamme sono divampate nel vano motore in coda al mezzo, era affollato e numerosi passeggeri sono stati fatti scendere dall'autista, che si è poi adoperato per spegnere le fiamme. Nel farlo, ha respirato fumo e per precauzione è stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria, ma solo a scopo precauzionale. A spegnere definitivamente le fiamme ci hanno pensato poi i vigili del fuoco.

Autobus a fuoco a Torino in via Cibrario

