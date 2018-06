Autobus divorato dalle fiamme: momenti di paura a Milano

Un autobus Atm della linea 924 è andato a fuoco a Milano: il mezzo è stato divorato dalle fiamme. Minuti di paura per i residenti, è successo nella serata di venerdì 15 giugno in via Rombon, zona Lambrate.

Video A. Zanon/MilanoToday

Incendio autobus Atm Milano

Non c'era nessun passeggero a bordo. Il bus stava andando verso il deposito "perché aveva avuto una segnalazione di mal funzionamento", precisano dall'ufficio stampa di Atm. L'autobus è andato distrutto nel giro di pochi attimi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con due autobotti.

Tutte da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo, secondo quanto riferito dall'Azienda trasporti milanesi l'incendio sarebbe divampato nel vano motore.