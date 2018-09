Autobus prende fuoco a Roma: illeso l'autista

Non è la prima volta che accade: si tratta del 21esimo episodio dall'inizio dall'anno. Tanti, troppi. Un altro autobus in fiamme a Roma, stavolta è un Mercedes Citato blu impiegato sulla linea 98 di Atac che che stava rientrando in rimessa. Le fiamme sono divampate intorno alle 22 in via Aurelia Antica. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.

Autista illeso

Illeso il conducente dell'autobus che è sceso in tempo dal mezzo in fiamme. Gli ultimi, in ordine cronologico, quelli a Dragona, sul Raccordo Anulare poi in via di Carcaricola, fra le zone di Giardinetti e Tor Vergata del 10 agosto. Poi nel pomeriggio dello scorso 19 luglio, con l'incendio divampato a bordo dello 07 domato da un primo intervento dell'autista e poi dai pompieri. Il bus prese fuoco sulla via Litoranea, all'altezza del Terzo Cancello.

