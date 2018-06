Ancora un bus in fiamme a Roma, il 12esimo caso nel 2018: fumo nero a pochi km dal Vaticano

Ancora un autobus che prende fuoco a Roma. E' successo in piazza Pio IX, nel quartiere Aurelio, a pochi chilometri dal Vaticano. Sul posto, allertati dal macchinista, i vigili del fuoco e la polizia. Illesi i passeggeri e il conducente, usciti in tempo dal bus in fiamme. Dal bus si è sprigionata un'una colonna di fumo nero.

Il rogo, come ricostruisce Lorenzo Nicolini su RomaToday, è divampato dalla parte posteriore del mezzo due ore dopo un guasto sul bus 30 avvenuto nel quartiere Prati.

E' il 12° caso di autobus bruciati nella Capitale nel 2018, con gli ultimi tre in via del Tritone, dell'Infernetto e quello di piazza Venezia hanno aumentano il livello di allarme così la procura di Roma ha deciso di aprire un'inchiesta.

La notizia su RomaToday