A fuoco autobus carico di studenti diretti a scuola: tutti salvi grazie all'autista

Tragedia sfiorata questa mattina a Fidenza (Parma) dove un autobus di linea, pieno di studenti diretti nei vari istituti scolastici superiori della città, ha preso fuoco mentre si trovava all'altezza della via Emilia, vicino via Porro.

L'autobus era partito da Busseto diretto a Fidenza quando poco prima delle 8 si sono sviluppate le fiamme. L'autista ha prontamente fermato il mezzo e fatto scendere tutti i passeggeri. Grazie alla sua prontezza nessuno è rimasto ferito. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco di Fidenza, giunti sul posto in pochi minuti insieme ai carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo, e gli agenti della polizia locale. A causare l'incendio probabilmente un guasto meccanico o un corto circuito.

(il video di un lettore di ParmaToday)

"Gli studenti che stamane viaggiavano sull’autobus Tep che ha preso fuoco - ha scritto il sindaco di Fidenza Andrea Massari su Facebook - stanno tutti bene e in questo momento sono a scuola per seguire le loro lezioni. Si tratta di ragazzi dell’Itis e del Paciolo D’Annunzio che sono stati fatti scendere immediatamente dall’autista Tep, appena questo ha notato i primi piccoli sbuffi di fumo dal retro dell’autobus, dove si trova il vano motore. Sul posto è subito intervenuta Carabinieri e la Polizia Locale di Fidenza. Gli agenti mi spiegano che i ragazzi sono scesi dall’autobus in sicurezza e senza problemi, sono stati fatti allontanare dall’area occupata dal mezzo e sotto la supervisione della Polizia Locale sono arrivati alle loro scuole d’appartenenza".