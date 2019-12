Incendio in casa, albero di Natale prende fuoco per un corto circuito: salvati mamma e due bimbi

Paura ieri sera a Orbassano, vicino Torino, per un incendio divampato in un appartamento in un caseggiato al quarto piano di via Gramsci 32. L'intero edificio è stato evacuato fino a che i vigili del fuoco non sono riusciti a domare le fiamme.

Nell'appartamento in quel momento c'erano una mamma e i suoi due bambini, portati in salvo dai pompieri intervenuti anche con un'autoscala. I tre sono stati trasportati all'ospedale San Luigi, ma le loro condizioni non sono gravi.

Secondo i primi accertamenti, a scatenare il rogo sarebbe stato un corto circuito partito dalla spina dove erano state collegate le luci dell'albero di Natale: le fiamme si sarebbero poi propagate al divano e alle tende, distruggendo infine l'intera stanza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.