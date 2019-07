Milano, incendio devasta centro commerciale: notte di fuoco, foto e video

Il fumo era visibile da chilometri di distanza. Incendio a Milano, fiamme nel centro commerciale Coop di via Palmanova: distrutto il centro medico. Nessun ferito, il lavoro dei vigili del fuoco è prioseguito fino all'alba.

Tutto succede a mezzanotte circa. Le fiamme, violentissime, sono divampate e l'allarme è scattato quando al 112 è arrivata la telefonata del custode di un parcheggio h24 che si trova nella stessa struttura, che ospita anche una banca, negozi Ovs e Pittarosso, un Brico e gli uffici e ambulatori del centro medico Sant’Agostino.

Incendio al centro commerciale Coop di via Palmanova

In pochi minuti sono accorsi i carabinieri, che dal tetto hanno verificato la cosa più importante, ovvero che non ci fossero persone coinvolte. Uffici e locali in quel momento fortuntamente erano tutti deserti.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre autoscale e altri mezzi per un totale di quattordici squadre. I pompieri hanno "attaccato" le fiamme da tre punti diversi e verso le 2 sono riusciti a contenere il rogo, che ha causato lunghissime lingue di fuoco. In mattinata una sola squadra è rimasta a compiere operazioni di bonifica.

A quel che si apprende a bruciare sono stati alcuni uffici. Danni, pesanti, anche a tutti gli altri negozi, invasi dall'acqua che i vigili del fuoco hanno dovuto usare in amniera ingente per spegnere le fiamme.

"Ho fatto stamane un sopralluogo sul luogo dell’incendio e ho verificato che miracolosamente i nostri locali sono rimasti indenni - ha spiegato Luca Foresti, amministratore delegato del centro medico Santagostino -. Stiamo lavorando in collaborazione con i Vigili del Fuoco per definire insieme la data della riapertura del Centro per garantire la totale sicurezza dei nostri pazienti". La struttura, ha fatto sapere il gruppo, rimarrà quindi chiusa e "comunicheremo al più presto la data di riapertura".