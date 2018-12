Incendio vicino al Colosseo: bus turistico prende fuoco

Un autobus turistico è andato in fiamme in via di San Gregorio a Roma, davanti all'Arco di Costantino in zona Colosseo. L'incendio è scoppiato intorno alle 16.40 di oggi, per cause ancora da chiarire. Il mezzo era parcheggiato. L'autista del bus ha allertato le forze dell'ordine.

Incendio davanti al Colosseo: bus turistico prende fuoco

Quando il bus turistico ha preso fuoco non c'erano persone a bordo e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del gruppo Trevi e i Vigili del Fuoco. Tanto lo spavento anche per i numerosi turisti che frequentano la zona antistante il Colosseo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.