Fanno benzina e lo scooter va a fuoco: paura al distributore

La vacanza ha rischiato di finire malissimo per due giovani nella zona dell'Alto Garda: il motorino che avevano preso in affitto ha preso fuoco al distributore tra Dro ed Arco (Trento). Sono stati attimi di paura per i due sfortunati protagonisti della vicenda. Lo scooter ha preso fuoco nelle immediate vicinanze delle pompe di benzina. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati le fiamme, alte due metri, stavano già iniziando a colare la tettoia in plastica del bar attiguo al distributore.

Scooter a fuoco al distributore tra Dro ed Arco (Trento)

Grazie al rapido intervento dei pompieri, le fiamme sono state domate nel giro di pochi minuti. Del motorino è rimasta solo la "carcassa". I giovani hanno raccontato di aver fatto normalmente rifornimento di carburante e di aver riacceso il motorino. La prima scintilla, probabilmente complice una perdita di carburante, ha innescato l'incendio.