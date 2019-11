Incendio ed esplosione in macelleria: coinvolti vigili del fuoco e agenti

Sospiro di sollievo: le loro condizioni non destano preoccupazione alcuna. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta la notte scorsa, intorno alle 1,40, per un incendio in una macelleria di via S. Lucia, a Reggio Calabria.

La squadra è stata coinvolta in un'esplosione, probabilmente di una bombola di gpl. Portati in ospedale, fortunatamente i cinque componenti della squadra sono stati dimessi stamattina con prognosi tra i cinque e i venti giorni. Coinvolti in modo lieve anche due agenti della polizia.

Notizie confortanti da #ReggioCalabria, prognosi tra i 5 e i 20 giorni per i cinque #vigilidelfuoco coinvolti nell’esplosione di stanotte. Nulla di grave anche per i due colleghi della @poliziadistato. A tutti, gli auguri di pronta guarigione del capo del Corpo Fabio Dattilo pic.twitter.com/YWDeYXbzC6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 20, 2019

Il violento botto ha danneggiato anche il camion dei vigili del fuoco. In base alle notizie disponibili, l'incendio aveva allertato i vigili del fuoco in servizio, precipitatisi sul posto per spegnere le fiamme divampate in una macelleria. Gli uomini coinvolti nell'operazione, insieme a due poliziotti, stavano cercando un modo per accedere all'interno del locale, quando c'è stata l'esplosione.