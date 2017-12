Incendio al supermercato Eurospin: alte fiamme sotto i palazzi, persone evacuate

Paura a Roma, in zona Casal de' Pazzi, dove è andato a fuoco il supermercato Eurospin in via Ciciliano. Le fiamme hanno lambito i palazzi: il maxi incendio ha richiesto l'evacuazione dei residenti di due condomini. Come ricostruisce Mauro Cifelli su RomaToday, intorno alle 00:30 sono arrivate decine di telefonate ai centralini del 112, con diversi residenti che indicavano lo scoppio del rogo e la presenza di fumo e fiamme all'interno dei locali dell'esercizio commerciale.

Incendio all'Eurospin di Casal de' Pazzi

In via Ciciliano sono giunte dieci squadre dei vigili del fuoco di Roma assieme agli agenti di polizia del reparto volanti e del commissariato San Basilio. Apocalittica la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, con l'Eurospin avvolto in una palla di fuoco con le fiamme ed il fumo ben visibili nella notte da diversi chilometri di distanza. Complicate le operazioni di spegnimento dell'incendio con le fiamme alimentate dalle centinaia di articoli presenti nel supermercato. A scopo precauzionale sono infatti state evacuate una ventina di persone, residenti in due palazzi vicini all'Eurospin. Terminate le operazioni dei vigili del fuoco, a notte inoltrata gli abitanti dei due immobili di via Ciciliano sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.

Incendio al supermercato di via Ciciliano

Resta da accertare la causa scatenante dell'incendio, sulla quale sono in corso accertamenti. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Distrutto dalle fiamme l'Eurospin. Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono proseguite fino alle prime luci del giorno.

