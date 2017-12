La casa va in fiamme: bimba di 8 anni salvata dalla polizia, morto il padre

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Monte Sei Busi, a Genova, nel quartiere di Teglia. Secondo le prime informazioni una bambina di otto anni è stata tratta in salvo mentre un uomo, un italiano di 46 anni, è stato trovato senza vita, carbonizzato.

Sul posto i vigili del fuoco e i medici del 118.

L’allarme è scattato intorno alle 17: stando alle prime informazioni a chiamare il 112 sarebbe stata proprio la piccola, salvata da due poliziotti del commissariato di Cornigliano che hanno sfondato la porta per raggiungerla.

Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, l'incendio nell'appartamento appariva circoscritto, all'interno soltanto il corpo del 46enne. La figlia, accompagnata al Gaslini, sarebbe vigile e cosciente, pur sotto choc.