Villetta a fuoco nella notte: morti padre e figlio

Dramma nella notte in una villetta di via Napoli in contrada Bocca, a Mazara del Vallo (Trapani). Vincenzo Monaco, di 72 anni, e il figlio Livio, di 52 anni, sono morti nell'incendio scoppiato dentro l'abitazione. Intossicata, ma non in pericolo di vita, la moglie e madre delle due vittime, E.L., di 65 anni: è ricoverata in ospedale.

Incendio Mazara del Vallo (Trapani): morti Vincenzo Monaco e il figlio Livio

Sarebbe stato il cortocircuito di un elettrodomestico a scatenare l'incendio secondo un prima ricostruzione. In contrada Bocca sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Trapani, che dopo avere domato il rogo hanno trovati i due corpi. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte, fino alle prime luci dell'alba. Le indagini dei carabinieri proseguono: il 72enne, cardiopatico, e il 52enne, invalido, sono morti per asfissia.