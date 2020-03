Milano, incendio al Palazzo di Giustizia: in fiamme un'intera area al settimo piano

Un incendio si è sviluppato nella notte al Palazzo di Giustizia di Milano. Secondo quanto appreso, ad andare a fuoco è stato l’archivio al settimo piano della struttura. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.

Al momento non risultano persone coinvolte. Le fiamme ora sono state spente e sono in corso le verifiche degli stessi vigili del fuoco.

Alle 8.15 la centrale operativa di via Messina, interpellata da MilanoToday, ha riferito che il rogo era stato domato. I pompieri sono sul posto per monitorare la situazione. Per il momento non è chiaro quanto materiale sia stato distrutto. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo. Sul caso sono in corso indagini.

Qui gli aggiornamenti sulla notizia dell'incendio al tribunale di Milano

(Foto Bennati)