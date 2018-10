Capannone a fuoco, fiamme visibili da chilometri: foto e video

Un incendio scoppiato ieri sera a Milano in via Chiasserini, zona Bovisasca, ha raggiunto dimensioni molto vaste: fumo visibile da chilometri di distanza. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone di rifiuti e sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco. Nel corso dell'intervento è rimasto lievemente ferito un 49enne, che ha riportato un leggero trauma. Sul posto tredici i mezzi dei pompieri che hanno operato per diverse ore prima di estinguere il rogo.

Dalla struttura si è levata un'alta colonna di fumo, visibile da diverse parti del capoluogo. E' il 17esimo incendio che riguarda depositi del genere da inizio del 2018 in Lombardia.

Video: a fuoco capannone a Milano

