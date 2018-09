Incendio Monte Serra, la foto dal satellite è impressionante: "Conta dei danni infinita"

Immagini impressionanti, che "fanno male". Un enorme buco di color marrone che svetta in mezzo al verde. Le immagini satellitari elaborate dal settore Tas (topografia applicata al soccorso) dei Vigili del Fuoco rendono bene l'idea della ferita inferta da una mano assassina al Monte Serra, dove un devastante incendio viene domato a fatica. Circa 1000 gli ettari bruciati e una conta dei danni infinita, tra case distrutte e aziende devastate, per non parlare del terribile conto che la natura ha pagato.

Oggi sono 35 sle squadre dei Vigili del Fuoco presenti in zona e da stamani mattina stanno operando due canadair dei VF e tre elicotteri della Regione che hanno fermato il fronte di fiamma nella zona di Noce. Sono inoltre in corso attività di bonifica e verifiche presso le abitazioni e gli impianti di gas per consentire il rientro in sicurezza della popolazione.

Monte Serra, prima e dopo

Nell'immagine di una lettrice di PisaToday, Diana Ketty Cavalleri, il confronto tra come era il monte a giugno e com'è ora dopo l'incendio

Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti ha sorvolato la zona bruciata

