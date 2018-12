Appartamento in fiamme, coppia sorpresa nel sonno: è il dramma

Dramma stanotte a Monterchi, nella frazione di Pocaia, in provincia di Arezzo. Un'anziana coppia, marito e moglie ultraottantenni, ha perso la vita e due dei familiari che vivevano al piano superiore sono stati trasferiti all'ospedale di Sansepolcro per intossicazione.

Incendio a Monterchi, Arezzo: due morti

Erano le 4,40 circa quando l'incendio si sarebbe sviluppato. Non è ancora chiara l'origine delle fiamme divampate al piano terra. Quello che invece appare chiaro, stando ad una primissima ricostruzione di pompieri e soccorritori arrivati sul posto, è che l'uomo si era accorto dell'incendio e sarebbe quindi sceso dalla camera da letto e corso in basso per tentare di spegnerlo. Un gesto che gli è valso la vita perché sarebbe morto tra le fiamme. La moglie invece è stata sorpresa nel proprio letto: letale per lei sarebbe stato il fumo sprigionato dall'incendio.

E proprio il fumo avrebbe raggiunto il primo piano dell'edificio, dove abitano altre tre persone: i familiari dei due anziani. Tutti e tre sono stati salvati grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che li hanno raggiunti e poi portati fuori dall'abitazione con una scala esterna. Due donne, una 27enne e una 56enne, sono state portate in codice giallo all'ospedale di Sansepolcro. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri che si stanno occupando delle indagini.