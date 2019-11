Incendio li sorprende nel sonno, è dramma: morti due giovani

Tragedia a Milano. Due persone sono morte nel capoluogo lombardo nell'incendio di un sottotetto avvenuto, nella notte, nella zona dei Navigli. Quando i pompieri hanno spento le fiamme hanno trovato i corpi di un uomo e una donna. Una terza persona si è salvata.

Le vittime sono un 29enne originario di La Spezia e una ragazza milanese di 27 anni.

Incendio alzaia Naviglio Grande Milano: due morti nel sonno

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco l'incendio è divampato intorno alle tre e mezza di notte in una palazzina in alzaia Naviglio Grande 156, mentre i due stavano dormendo. Non hanno avuto scampo. La coppia sarebbe quindi stata sorpresa nel sonno e sarebbe morta sia per l'intossicazione sia per le ustioni. La terza persona presente in casa, una 59enne parente della donna, è illesa e non ha invece avuto bisogno di assistenza sanitaria. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per la messa in sicurezza.