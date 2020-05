Incendio in azienda chimica, alta colonna di fumo nero: "State a casa, chiudete le finestre"

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina, poco dopo le 10, in un'industria di prodotti chimici di Marghera (Venezia), sembra per lo scoppio di un serbatoio. Un'alta colonna di fumo nero si è innalzata dall'incendio, ed è visibile in tutta la zona. Il Comune di Venezia, in attesa delle analisi dell'aria, ha invitato i cittadini di Marghera a rimanere in casa e non aprire le finestre.

L'incendio è scoppiato alla 3V Sigma di Malcontenta, azienda specializzata in prodotti chimici, a poca distanza dal punto in cui si incrociano via Fratelli Bandiera, la strada regionale 11 e via Malcontenta. La colonna di fumo nero è visibile da molti chilometri di distanza.

Sul posto grande dispiegamento di vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine. Almeno una persona sarebbe stata direttamente coinvolta nell'incendio e sarebbe rimasta ferita. Per garantire la sicurezza degli operatori è stata chiusa la viabilità per un raggio di 1,5 chilometri dal luogo dell'incendio.

Video da VeneziaToday