Appartamento a fuoco a Milano: tutta colpa di un ventilatore

Sarebbe stato causato dal cortocircuito di un ventilatore l'incendio in via San Gimignano a Milano (zona Lorenteggio). L'allarme è scattato intorno alle 9 di giovedì mattina. In pochi minuti le fiamme hanno completamente devastato la cucina di un appartamento. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno fatto in modo che l'incendio non si diffondesse anche in altre stanze. L'alta colonna di fumo nero era visibile da centinaia di metri di distanza.

L'intervento delle autopompe è stato decisivo. Sul posto anche due ambulanze e un'automedica, inviate dalla centrale operativa del 118. Nessuno è rimasto ferito, né si sono registrati casi di intossicazione. Poliziotti e vigili del fuoco hanno poi appurato come sia stato con ogni probabilità proprio un ventilatore, andato in cortocircuito, a dare il là alle fiamme.